نشر جنود بالجيش السوداني, مقطع فيديو من العاصمة الخرطوم, كشفوا من خلاله عن ممارسة مليشيا الدعم السريع, لعمليات تخريب لتاريخ وتراث السودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عثر أفراد الجيش, على سيارة تاريخية مهداة من ملكة بريطانيا اليزابيث, للرئيس الأسبق إبراهيم عبود. وقامت المليشيا, بتخريب السيارة التاريخية بعد أن قام أفرادها بنهبها من المتحف السوداني, قبل أن ينجح جنود الجيش في العثور عليها واسترجاعها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني يعثر على السيارة المهداة من ملكة بريطانيا للرئيس الأسبق إبراهيم عبود بعد أن نهبها الجنجويد من القصر الجمهوري وعبثوا بها وخربوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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