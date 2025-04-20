“كيف يمكن لهؤلاء الطارئين على التاريخ أن يجرؤوا على تغيير وجه الحضارة؟! ليعلم هؤلاء أنّ هناك ما هو أغلى من أنْ يُشترى بالمال .. وأنّ المال وحده لا يصطنع للمرء إرثًا ولا تاريخًا ولا كرامةً بين الأمم! إنّ كرمة وكوش ومروي ونبتة وجبل البركل كلهم يقفون شامخين أمام هذا القُبح” السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطري، خلال ندوة أقامتها رابطة أساتذة الجامعات السودانيين بقطر حول التحديات التي تجابه الآثار والتراث والتوثيق في السودان. احمد شموخ

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