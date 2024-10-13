يؤدون قسم المجلس الطبي السوداني بالشمالية .. 278 طبيبا

أدي 278 طبيبا وطبيبة يوم السبت بكلية الطب جامعة دنقلا قسم المجلس الطبي السوداني.

وأكد عميد كلية الطب بجامعة دنقلا نائب رئيس لجنة الاشراف على القسم الطبي للاطباء بمركز دنقلا دكتور كمال عبد الله في تصريح(لسونا )أن فعاليات أداء قسم المجلس الطبي السوداني تقام بالقاهرة وتبث إسفيريا اون لاين لعدد من المراكز داخل وخارج السودان.

وهنأ جميع الاطباء الذين أدوا القسم متمنيا لهم حياة عملية موفقة، وأشار إلى أن القسم الطبي يعتبر المدخل لممارسة مهنة الطب وتحمل مسؤوليته الاخلاقية في أداء واجبه.

من جانبه أكد رئيس لجنة الطوارئ بالمجلس القومي للتخصصات الطبية بمركز دنقلا دكتور محمد عثمان العمدة أن الاطباء الذين أدوا قسم المجلس الطبي السوداني من خريجي كليات الطب والصيدلة والاسنان مشيرا إلى تعاون المجلس القومي للتخصصات الطبية وكلية الطب جامعة دنقلا مع المجلس الطبي السوداني في إكمال مراسم أداء القسم مضيفا أنه بجانب مركز دنقلا توجد مراكز أخرى في بورتسودان وكسلا وعطبرة كوستي فضلا عن وجود عدد من المراكز خارج السودان.