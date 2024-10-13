بقيمة ربع مليار جنيه.. السلطات المصرية تحبط أكبر عملية تهريب عبر قناة السويس – فيديو

تمكنت السلطات المصرية من إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في تاريخ البلاد، بعد نجاحها في إحباط تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة عبر قناة السويس.
ووفقاً لبيان صادر عن الأمن المصري، تم ضبط شحنة تزن نحو 3.5 طن من المخدرات، شملت 1.5 طن من مادة “الحشيش” و2 طن من مخدر “الهيدرو”، والتي كانت مُعدة للتهريب من شرق قناة السويس إلى غربها.
تُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي ربع مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 5.25 مليون دولار أمريكي. وكانت الشحنة مخبأة داخل شاحنة “نقل أثاث”، في محاولة للتغطية على طبيعة البضاعة المهربة.
وأكدت المصادر الأمنية أنه تم القبض على جميع المتهمين المتورطين في العملية وتحويلهم إلى النيابة العامة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذا النجاح يُعتبر ضربة قوية لمافيا المخدرات التي تسعى إلى استغلال الطرق الاستراتيجية في مصر، ويعكس جاهزية الأجهزة الأمنية للتصدي لمثل هذه المحاولات الإجرامية التي تهدد الأمن العام والمجتمع المصري.
صدى البلد
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