الكرة الذهبية وراء غياب مبابي عن معسكر فرنسا

كشف تقرير صحفي فرنسي كواليس جديدة، اليوم السبت، عن الضجة المثارة بشأن غياب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، عن معسكر الديوك الحالي.

وذكرت شبكة “فوت ميركاتو”، أن مبابي أبدى رغبة مبكرة في عدم الانضمام لمنتخب فرنسا، منذ معسكر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت أن مبابي تحدث بشكل علني، داخل معسكر فرنسا، عن عدم رغبته في المشاركة أمام الكيان الصهيوني وبلجيكا، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.وسلطت الشبكة الفرنسية الضوء على تصريح ديدييه ديشامب، مدرب الديوك، أوائل الشهر الجاري، بأن مبابي ليس في أفضل حالاته النفسية خلال هذه الفترة.

كما جعل مبابي الفوز بجائزة الكرة الذهبية، في عام 2025، أولوية بالنسبة له.. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يريد المشاركة فقط مع منتخب بلاده في المباريات المهمة، لتجنب التعرض لإصابة تهدد هذا الحلم.

وكان عدد من نجوم فرنسا القدامى، وفئة من الجماهير، قد أبدوا استياءهم من عدم انضمام مبابي للمنتخب في هذا المعسكر، خاصةً أنه قائد الفريق، وبدأ الحديث عن ضرورة البحث عن لاعبين آخرين لارتداء شارة القيادة.

كووورة