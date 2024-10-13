والي كسلا : القوات المسلحة لاتقاتل وحدها ويقف بجانبها شعب عريض

حيا والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق مواقف الشعب السوداني واسناده للقوات المسلحة في معركة الكرامة.

وقال لدى مخاطبته بحي الكرمتة السبت تخريج معسكر نفيسة بنت منية للمستنفرات ومعكسر حي الكرمتة للمستنفرين، ان القوات المسلحة لاتقاتل وحدها في معركة الكرامة ويقف بجانبها شعب عريض يسندها بدعوات الصالحين في المساجد والخلاوى.

وترحم الوالي على شهداء معركة الكرامة من القوات المسلحة والقوات المشتركة ومن الاجهزة النظامية الأخرى والمستنفرين والمواطنين الذين يقفون بجانب القوات اللامسلحة في خندق واحد. وقال الأزرق حق للقوات المسلحة ان تفتخر بهذا الشعب والمواطنين الذين يقدمون الدرس تلو الدرس في إسنادها ويدعمونها الدعم المادي والنفسي حتى تقديم الروح في سبيل الوطن الذي ابتلي بالمؤامرات منذ حقب بعيدة. واضاف الوالي اننا سعداء بان نحتفل بتخريج كوكبة جديدة من الشباب والشابات وهو ديدن اهل كسلا التي تعتبر من أولى الولايات التي استجابت لنداء القائد العام للقوات المسلحة حين اعلن النفرة الشعبية لاسناد القوات المسلحة.

وقال إن تخريج الكوكبة النيرة من النساء يؤكد بان المرأة لم يقتصر دورها على تربية الأبناء والمكوث في المنزل وانما تؤكد بانها سند لشقيقها الرجل الذي يقاتل في سبيل الوطن. واشاد الوالي بالتصالح المجتمعي الذي تجسد في حي الكرمته من مختلف المكونات الأمر الذي يؤكد على التصالح والانسجام المجتمعي الكبير الذي تشهده المنطقة داعيا لان يبقي الجميع في ظل القوات المسلحة. ووجه الوالي في هذا الصدد الدعوة لكل القبائل والمجتمعات ان يصطفوا للوقوف خلف القوات المسلحة وان يوضع الوطن في حدقات العيون.

وجدد بان المخرج الوحيد هو الاصطفاف مع القوات المسلحة التي تؤكد بانها تمضي من انتصار إلى انتصار وتمضي قدما في تطهير ولاية الخرطوم ومن ثم بقية الولايات من المغتصبين مشيدا بمستوى العروض التي قدت خلال التخريج.

من جانبه اكد اللواء بحري معاش موسى احمد موسى رئيس المقاومة الشعبية والاستنفار ولاية كسلا استمراريتهم في برامج التأهيل والتدريب النوعي للمستنفرين والدفع بهم إلى الخطوط الا مامية لينالوا شرف المشاركة في معركة الكرامة حتى القاضاء على المليشيا.

واعرب عن تمنياته بان تكون الكوكبة المتخرجة اضافة حقيقة للقوة العاملة في تأمين الولاية ومدينة كسلا، مشيرا إلى انه تم الدفع بكوكبة من المستنفرين للخطوط الامامية ضمن متحرك المنطقة الشرقية.

وترحم موسى على شهدا معركة الكرامة من ولاية كسلا خاصة منطقة السواقي الشمالية آخرهم السماني خلف الله (السواقي الشمالية) ومحمد سليمان ابكر(بانت) الذان سيتم تخليد ذكراهم باطلاق اسمائهم على معسكرات الاستنفار بالسواقي الشمالية وبانت.

واعلن موسى مباركته لانتصارات القوات المسلحة من العبور المقدس في مناطق الخرطوم وكافة مناطق العمليات التي اعادت الفرحة للشعب السوداني مؤكدا ثقته في الله والقيادة العليا للقوات المسلحة حتى احدث مقاتل في الميدان.

ورحبت زهرة محمد خليل مشرف معسكر المستنفرات بحي الكرمتة بالمشاركين في احتفال التخريج. واستعرضت فترة بدايات المعسكر حتى التخرج والتي شارفت على العام. وقدمت شكرها لكل من ساهم في الاعداد والاشراف وتقديم الدعم للمعسكر من مختلف الجهات.

سونا