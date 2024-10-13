البرهان يصل جبل مويه

البرهان - القائد العام تفقد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، القوات في محور كوستي – سنار وإطمأن على الروح المعنوية العالية للجنود والمستنفرين ، والتي كان لها القدح المعلى في إنتصار القوات المسلحة على فلول مليشيا التمرد المنهارة.

وزار سيادته منطقة جبل موية والتي حققت فيها القوات المسلحة والقوات المساندة لها من جهاز ا لمخابرات العامة والمقاومة الشعبية والمستنفرين إنتصاراً ساحقاً على مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

وحيا سيادته ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري على التضحيات الجسام التي قدموها في سبيل دحر التمرد واستعادة الأمن والاستقرار للمواطنين في كافة ربوع البلاد. سونا

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