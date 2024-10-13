ترتيبات بالشمالية لجلوس طلاب وسط دارفور لامتحانات الشهادة الثانوية 2023 المؤجلة

التقى والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله بمكتبه السبت والي وسط دارفور الشرتاي حسين بخيت يوسف ،بحضور مستشار والي الولاية الشمالية اللواء معاش كمال موسى، ومنسق حاكم إقليم دارفور العمدة الطاهر حميدان ومديرعام وزارة التربية والتعليم بالولاية الاستاذ التجاني ابراهيم ومدير إدارة التعليم الثانوي بالولاية الاستاذ سيف الدين محمد عوض الله. وناقش اللقاء ترتيبات جلوس طلاب وسط دارفور ،لامتحانات الشهادة الثانوية 2023م المؤجلة بالولاية الشمالية بعد أن تتم عمليات تجميع هؤلاء الطلاب من الولايات الغير آمنة. ورحب والي الشمالية بزيارة والي وسط دارفور للولاية الشمالية مؤكدا تقديم كافة التسهيلات الممكنة لجلوس طلاب وسط دارفور لامتحانات الشهادة الثانوية بالولاية مشيرا إلى أن اكثر من ٩ آلاف طالب وطالبة من ولايات السودان المختلفة سجلوا للجلوس لامتحان الشهادة الثانوية بالولاية. وتقدم والي الولاية بالتهنئة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة في مسارح العمليات بدارفور. وأضاف ان هنالك لقاءات تنسيقية ستتم في الفترة المقبلة بين حكومة الولاية وحاكم إقليم دارفور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أشار والي وسط دارفور الشرتاي حسين بخيت يوسف، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا ومتابعة بين وزارتي التربية في الولايتين لترتيب النواحي اللوجستية من السكن والاعاشة وترحيل طلاب وسط دارفور للولاية الشمالية. وتقدم بالشكر لحكومة الولاية حكومة وشعبا لاستضافتهم للنازحين من أبناء دارفور وفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية لدارفور. سونا

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