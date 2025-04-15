لوكا مودريتش يشتري حصة في نادي سوانسي الويلزي

الرياص - اسماء السيد - لندن : اشترى لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني النجم الكرواتي لوكا دودريتش حصة في سوانسي سيتي الويلزي، وفقا لما أعلن النادي المنافس في المستوى الثاني "تشامبيونشيب" الانكليزي لكرة القدم.

وأمضى قائد كرواتيا الذي سيحتفل ببلوغه سن الأربعين في أيلول/سبتمبر المقبل المواسم الـ 13 الماضية بقميص النادي الملكي، وساهم في فوزه بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بعدما لعب في صفوف توتنهام بين عامي 2008 و2012 في بداية مسيرته.

ولم يكشف سوانسي عن المبلغ الذي استثمره مودريتش، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2018، لكنه أعرب عن حماسه لفرصة توظيف خبراته لمساعدة النادي الويلزي الذي يلعب في المستوى الثاني من الدوري الإنكليزي.

وقال مودريتش على موقع النادي الإلكتروني "هي فرصة رائعة. يتمتع سوانسي بهوية قوية، وقاعدة جماهيرية هائلة، وطموح للمنافسة على أعلى مستوى".

وأضاف "باللعب على أعلى مستوى، أعتقد أنني أستطيع تقديم خبرتي للنادي".

وتابع "هدفي هو دعم نمو النادي بشكل إيجابي، والمساهمة في بناء مستقبل باهر".

وينصب تركيز مودريتش على مباراة إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي سيستضيف فيها ريال مدريد على أرضه أرسنال الإنكليزي الأربعاء، بعد خسارة "ميرانغي" مباراة الذهاب 0 3 في لندن.

وحذا مودريتش الذي ينتهي عقده في "سانتياغو برنابيو" مع نهاية هذا الموسم، حذو زميليه الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور بعد قرارهما بالاستثمار في ناديي كان من الدرجة الثانية الفرنسية وألفيركا البرتغالي على التوالي.

وصرّح الرئيس التنفيذي لنادي سوانسي توم غورينج "أنا متحمس لانضمام لوكا إلينا كمستثمر وشريك في ملكية النادي".

وأضاف "لا يوجد قدوة أفضل في كرة القدم للاعبينا، من الأكاديمية إلى الفريق الأول".