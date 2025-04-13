شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع يشتغل فى مجموعة الهبوط بالدورى.. فوز غزل المحلة والجونة يزيد المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" العديد من المفاجآت واشتغال المنافسة بين الفرق عقب تقارب بعد الأندية في النقاط.

ويعد فريق طلائع الجيش هذة الجولة "راحة" بسبب نظام الجديد لبطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم بوجود فريق راحة كل جوله.

ونرصد لكم نتائج مباريات المجموعة الثانية كالتالى :

التعادل السلبى يحسم مواجهة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بالدورى

تعادل فريق الإسماعيلى سلبيًا مع الاتحاد السكندرى، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس باستاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط فى دورى nile.

غزل المحلة يفوز على سموحة بهدف "بن حمودة" بدورى نايل.. فيديو

حقق فريق غزل المحلة الفوزعلى نظيره سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المحلة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

إنبى يفوز على مودرن 2 / 1 فى مجموعة الهبوط بدورى نايل

حقق فريق إنبى فوزا هاما على مودرن سبورت بنتيجة 2 / 1 ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للهروب من الهبوط فى دورى nile، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 15 في المركز الثامن ويتوقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 12 في المركز التاسع والأخير من المجموعة الثانية.

الجونة بـ10 لاعبين يفوز على زد 2-1 بدورى نايل.. فيديو

تمكن فريق الجونة من تحقيق الفوز على نظيره زد في المباراة التي جمعتهم على ستاد القاهرة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".



ترتيب المجموعة الثانية

ويأتى ترتيب المجموعة الثانية