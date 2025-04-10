شكرا لقرائتكم خبر عن بطولات يستهدفها الزمالك لمصالحة الجماهير بعد وداع الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تسعى فرق نادى الزمالك فى ألعاب الصالات وفريق كرة اليد والقدم إلى استهداف عدد من البطولات خلال المرحلة المقبلة بعد وداع الكونفدرالية الأفريقية أمام ستيليتبوش الجنوب أفريقى فى ربع النهائى.

كأس مصر أمام بيراميدز

ضرب الزمالك موعدا في المباراة النهائية بكأس مصر مع بيراميدز، حيث لم يعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي حتي الآن عن موعد المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

السوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية لليد

يسعى الزمالك على صعيد كرة اليد إلى حصد السوبر الأفريقي والكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي مايو القادم فضلا عن كأس مصر، حيث يخوض الفريق دور ربع النهائي بعد غدا الجمعة أمام الزهور.

بطولتا أفريقيا لسيدات ورجال الكرة الطائرة

كما يطمح رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى تصحيح الأوضاع بعد خسارة جميع الألقاب المحلية، وذلك بحصد بطولة أفريقيا المحدد لها أبريل الجارى بليبيا، كما يطمح فريق البنات في حصد لقب أفريقيا المقامة حاليا في ليبيا لتحقيق اللقب للموسم التالي علي التوالي.

سوبر السلة

ويطمح فريق رجال كرة السلة بنادي الزمالك في حصد لقب سوبر السلة في ظل التساوي مع الأهلي في الرصيد بواقع 23 نقطة.