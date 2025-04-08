شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي: جاهزون للتعامل مع مفاتيح لعب سيمبا وهدفنا نصف نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أكد كريم العراقي لاعب النادي المصري، على جاهزية فريقه لمباراة الغد أمام سيمبا التنزاني، والتي تجمع الفريقين في الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الأربعاء، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد السويس الجديد، انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

وقال كريم العراقي في كلمته على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: أغلقنا صفحة مباراة الذهاب تمامًا ، ولا نفكر سوى في الصعود، لدينا حالة من التركيز الكامل في المباراة، وجاهزون للتعامل مع مفاتيح لعب فريق سيمبا.

ويقود الطاقم حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس"، ومعه مواطنه "ايريك ايامفو" كمساعد حكم أول، والأنجولي "دي اوليفيرا" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البنيني "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ليتيسيا فيانا" من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية "ديانا شيكوتيشا".

وتضم البعثة - التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات ، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.