شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب التنس عبر الفيديو كونفرانس بعد الفوز على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص التهنئة إلى منتخب مصر الوطني للتنس سيدات بعد تحقيقه فوزًا مستحقًا على إسرائيل بنتيجة 2-0، في إطار منافسات المجموعة الأفرو-أوروبية الثانية لكأس بيلي-جاين كينغ المقامة في مدينة لارنكا القبرصية وذلك عبر اتصال أجراه وزير الشباب والرياضة مع رئيس الاتحاد إسماعيل الشافعي والجهاز الفني وجميع لاعبات المنتخب.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتميز الذي ظهر به لاعبات المنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الانتصار يعكس روح الإصرار والعزيمة لدى بطلات مصر، ويعد خطوة قوية نحو المنافسة على صدارة المجموعة.

ووجه وزير الشباب والرياضة تحية تقدير واعتزاز إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس برئاسة الكابتن إسماعيل الشافعي، لما يبذله من جهود واضحة في تطوير اللعبة، وصقل المواهب، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وتستعد بطلات مصر لخوض المواجهة الثانية أمام منتخب بلغاريا (37 عالميًا) غدًا الثلاثاء، في إطار استكمال مشوار البطولة.