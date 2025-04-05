أشرف صبحي: بروتوكول تعاون بين الوزارة والإعلاميين خطوة للعمل المؤسسي

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أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة ونقابة الإعلاميين فى مكافحة الشائعات يمثل خطوة مهمة نحو العمل المؤسسي وتفاعل عقلي من القلب في هذه المرحلة.

وأضاف صبحي، أن التصدي للشائعات يؤكد مفهوم ودور الوزارة فى المجتمع، موضحا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا ما يطالب بالتصدي للشائعات في حواراته السابقة.



وأضاف أن الوزارة عملت على إنشاء منظومة شبابية جادة جوهرها الكائنات الشبابية، حيث بلغ متوسط المشاركة الشبابية من 19 إلى 20 مليون مشاركة من 2019.



وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تهدف إلى الاتزان في التعامل مع كافة أطراف المنظومة الرياضية، خاصة أن دورها هو التطوير والدعم والتنافس مع الخارج، مؤكدا أن أي تعديل لقوانين أو لوائح يراعي الدستور والقانون وارتباط المنظومة ومستهدفات الدولة.



ونظمت وزارة الشباب والرياضة ونقابة الإعلاميين، حفلا بمناسبة توقيع بروتوكول التعاون في مجال قضايا الوعي ومكافحة الشائعات وبناء الإنسان.



وحضر مراسم بروتوكول التعاون أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطارق سعدة نقيب الإعلاميين بمركز التعليم المدني بالجزيرة.