شكرا لقرائتكم خبر عن التوأم والأتربى وعبد الشافى فى عزاء حرم الجنرال محمود الجوهرى والان مع تفاصيل الخبر

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء السيدة سامية أحمد أنور سلام حرم الراحل محمود الجوهرى من جامع حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.

وتلقى العزاء نجل الراحلين أحمد محمود الجوهرى مدير تطوير قطاع البراعم والأكاديميات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والمهندس خالد الضبع زوج ابنة الراحل محمود الجوهرى.

وحضر الجنازة محمد الأتربى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ونجما الأهلى السابقين عبد العزيز عبد الشافى وفتحى مبروك وضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق ومحمد عبد الواحد لاعب الزمالك ومدرب منتخب مصر الحالى ودكتور علاء شاكر وحمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد المصرى لكرة القدم ومحمد الصيفى مدرب منتخب مصر الأوليمبى السابق ومحمد كمال المدير مدرب منتخب مصر السابق للكرة النسائية.

كما حضر كل من التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومدير الكرة، وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ونادر السيد نجم الزمالك والأهلى السابق.































































































