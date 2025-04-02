المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يختتم استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو

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اختتم المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخاض جميع لاعبي المنتخب المران الختامي اليوم، حيث يعقد الجهاز الفني اجتماعا لحسم التشكيل النهائي للمنتخب.

ويلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، في السابعة مساء الخميس نظيره بوركينا فاسو في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقامة في المغرب.

يعتمد منتخب مصر تحت 17 سنة على غرار المنتخبات المصرية الأخرى، على أسلوب لعب سريع وتقني يصعب على المنافس السيطرة عليه.

يتولى تدريب المنتخب ، أحمد الكاس، النجم السابق للمنتخب المصري، الذي حمل ألوان "الفراعنة" بين عامي 1987 و1997 وسجل 25 هدفا دوليا.

وحقق، أحمد الكاس، نجاحا في تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، بفضل منظومة دفاعية صلبة ومنظمة تحت الضغط، إلى جانب قدرة المنتخب المصري على البناء الهجومي من وسط الملعب، مما يمنحه عدة خيارات تكتيكية في الثلث الأخير من الملعب.

وتلقى منتخب مصر هزيمة أولى في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 4-3، ويلعب منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارهما كلا من بوركينا فاسو والكاميرون واللذان أنتهت مباراة الجولة الأولى بينهما بفوز الخيول بهدفين دون رد سجلهما الظاهرة التهديفية البوركينية أشرف تابسوبا منهما حد ولا أورع من منتصف الملعب.

وتعد كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، هي بوابة الفراعنة للوصول إلى مونديال الناشئين، حيث يصعد 10 منتخبات من المسابقة إلى كأس العالم.

يدخل منتخب مصر مواجهة بوركينا فاسو بلا نقاط بعدما فشل في حصد أول 3 نقاط في المجموعة، بينما رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 3 نقاط متساويا مع منتخب بوركينا فاسو الذي انتصر هو الأخر على الكاميرون بنتيجة 2-1.