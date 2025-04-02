شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلي توصي بشراء مصطفى العش بشكل نهائى في نهاية الموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بشراء مصطفى العش مدافع الفريق الأحمر والمعار من نادي زد اف سي منذ يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الحالي ، والمنضم يناير الماضى على سبيل الاعارة، بعدما نجح العش في تقديم أوراق اعتماده مع الأهلي في الفترة التي تواجد فيها مع بطل القرن الأفريقي.



وترى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أن مصطفى العش أثبت جدارته في البقاء مع الفريق، ولابد من التفاوض مبكراً على شراء عقده بشكل نهائي وحسم الصفقة لصالحه ، لاسيما أن اللاعب يقدم مستويات طيبة في الأوقات التي يشارك فيها اللاعب وينال ثقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.



يذكر أن الأهلي حصل على خدمات مصطفى العش على سبيل الإعارة من نادي زد بدون وضع بند أحقية الشراء، بناء على رغبة مسئولي ناديه ولكنهم حصلوا على كلمة شرف بأن تكون الأولوية للأهلي حال رغب في الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.



على جانب آخر، يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، عقب انتهاء مباراة الفريقين أمس في موقعة الذهاب بالقاهرة، من أجل التحضير الجيد قبل السفر إلى موريتانيا لخوض لقاء العودة أمام بطل السودان.