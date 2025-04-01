شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الثلاثاء فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الهلال السودانى باستاد القاهرة الدولي فى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مشوار الاهلى والهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على إستاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين باستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة.

فيما بدأ الهلال السودانى مشواره بالبطولة بتخطى عقبة أهلى بنى غازى الليبى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الإياب ثم تخطى بطل السودان عقبة فريق سان بيدرو الاثيوبى بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم الفوز إياباً بهدف لكل فريق وفى دور المجموعات حقق الهلال الفوز على يانج أفريكانز التنزانى بهدفين دون رد ثم فاز على مازيمبى الكونغولى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على مولودية الجزائر بهدف دون رد ثم تعادل مع مولودية الجزائر بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بهدف دون رد ثم خسر من مازيمبى برباعية دون رد بالجولة الأخيرة.

2_ القيمة التسويقية للأهلى والهلال

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، ما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

3_ أرقام كولر مع الاهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 154 مباراة، فاز فى 106 لقاءات وتعادل فى 30 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 302 هدف وتلقت شباكهم 121 هدفا من بينها ثلاثة أهداف اعتبارية، وخرج بشباك نظيفة فى 85 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

4_ مواجهات الاهلى مع الهلال السودانى

لعب الفريقان اثنتي عشرة مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فاز الأهلي فى 5 مواجهات وتعادل فى أربع، وفاز الهلال فى 3 مباريات، وسجل لاعبو الأهلي 11 هدف فى مرمى الهلال مقابل سبعة أهداف سجلها لاعبو الهلال فى مرمى الأهلي.

المواجهة الأولى كانت في نهائي بطولة عام 1987 بمسماها القديم «كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري»، تعادل الفريقان ذهابًا بالخرطوم بنتيجة صفر - صفر، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي بهدفين للا شيء أحرزهما أيمن شوقي ومدافع الهلال في مرمى فريقه، وتوج الأهلي بكأس البطولة.

المواجهة الثانية كانت في دور الـ32 عام 2004، وفاز الهلال في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف للا شيء، وتعادل الفريقان بأم درمان بدون أهداف.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2007، وفاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 2- صفر سجلهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال 3- صفر في لقاء العودة بأم درمان.

المواجهة الرابعة كانت في دور المجموعات موسم 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين مقابل هدف للهلال، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان في لقاء أم درمان بهدف لكل فريق وأحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

المواجهة الخامسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022، تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء أم درمان، وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

المواجهة السادسة كانت فى دورى المجموعات بالنسخة الحالية وخسر الاهلى بهدف دون رد فى أم درمان، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للا شيء أحرز محمود كهربا هدفًا وحسين الشحات هدفين.

5_ أرقام الاهلى أمام أندية السودان

ويتسلح الأهلى أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد 11 انتصار من أصل 21 مباراة، والتعادل فى 6 مواجهات، والهزيمة فى 4 مواجهات فقط، وأمطر المارد الأحمر شباك الأندية السودانية 30 مرة واهتزت شباكه فى 15 مناسبة.