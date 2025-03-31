شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينتظر الموافقة على القرض البنكى من أجل إنهاء قضايا فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، الحصول على القرض البنكي خلال الأيام المقبلة، من أجل إنهاء القضايا المتعلقة في الاتحاد الدولى "فيفا" من أجل رفع إيقاف القيد على الدراويش.

ووضع مجلس إدارة الإسماعيلى أولويات لصرف هذا القرض والتي يأتي أولها إنهاء قضايا اللاعبين الذين حصلوا على أحكام نهائية على الإسماعيلى والتوصل لإنهائها والعمل على غلق هذا الملف نهائيا.

ويأتي الإيفواري جان موريل والبوليفي كارميلو في مقدمتهما بدفع الأقساط المتأخرة لهما، ثم التوصل مع الجزائري محمد بن خماسة والتونسي فراس الشواط لجدولة مستحقاتهما والوفاء بها، بالإضافة إلى التوصل مع محمد الطويلة لحل أزمة نجوم المستقبل نهائيا.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، أصدرت قرارًا بقبول استئناف النادي الإسماعيلي جزئيًا، حيث تم إلزام النادي بسداد مبلغ 361 ألف دولار أمريكي، بدلاً من المبلغ الذي حددته غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في 18 يناير 2024، والذي كان يُلزم النادي بسداد 903 ألف دولار أمريكي لصالح اللاعب التونسي فراس شواط.

وجاء هذا التخفيض الكبير في المبلغ المستحق، والذي يصل إلى 542 ألف دولار أمريكي، نتيجة الاستئناف الذي تقدم به الفريق القانوني للنادي بقيادة المحامي الدولي السويسري ألكسندر زين روفينين، أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، بتاريخ 7 فبراير 2024 ، مما ساهم في تقليل الأعباء المالية على النادي الإسماعيلي.

ونجح الفريق القانوني بقيادة المحامي السويسري، في وقت سابق من إلغاء الحكم الصادر لصالح اللاعب دييجو فيرنانديز بمبلغ مليون و400 ألف دولار، كما نجح في الحصول على حكم من كاس بتخفيض المبلغ المحكوم به لصالح اللاعب محمد بن خماسة من مليون و900 ألف دولار ليصبح 388 ألف دولار فقط.