بطولة إيطاليا: كين يواصل تألقه ويهدي فيورنتينا الفوز على أتالانتا

الرياص - اسماء السيد - روما : واصل مويس كين تألقه وقاد فيورنتينا لحسم مواجهته القوية مع ضيفه أتالانتا الثالث بتسجيله هدف الفوز 1 0 الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد أسبوع على تسجيله ثنائية في تعادل بلاده مع ألمانيا 3 3 في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبهدفه الأحد الذي جاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعدما افتك الكرة بعيدا عن منطقة الضيوف ثم انطلق بها سريعا قبل أن يضعها في شباك الحارس ماركو كارنيزيكي (45)، رفع مهاجم يوفنتوس السابق رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم وإلى 21 في 35 مباراة خاضها ضمن كافة المسابقات مع فريقه الجديد.

وبات كين الذي انتقل هذا الموسم إلى "فيولا"، أول لاعب إيطالي يسجل 15 هدفا أو أكثر لفيورنتينا في الدوري منذ جوزيبي روسي الذي سجل 16 في موسم 2013 2014، وفق "أوبتا" للاحصاءات.

ويأتي فوز فيورنتينا على أتالانتا بعدما أذل يوفنتوس 3 0 في المرحلة السابقة، رافعا رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع موقتا بفارق الأهداف عن لاتسيو الذي يلعب الإثنين ضد تورينو.

وفي المقابل، مني أتالانتا بهزيمة ثانية تواليا بعد التي تعرض لها قبل نافذة المباريات الدولية على يد إنتر حامل اللقب والمتصدر 0 2 على أرضه، وأولى خارج الديار منذ 30 آب/أغسطس (ضد إنتر 0 4 في المرحلة الثالثة)، ليتجمد رصيد فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني عند 58 نقطة في المركز الثالث، وذلك قبل سلسلة صعبة من الاختبارات ضد لاتسيو وبولونيا الرابع وميلان تواليا.

وعاد كالياري إلى سكة الانتصارات وعزز حظوظه بالبقاء بين النخبة بفوزه على ضيفه مونتسا متذيل الترتيب 3 0.

وانتظر كالياري حتى الشوط الثاني لتسجيل ثلاثيته التي تناوب عليها نيكولا فيولا (49) والبديلان جانلوكا غايتانو (73) والأنغولي زيتو لوفومبو (90+2).

وهو الفوز الأول لكالياري بعد سلسلة من خمس مباريات لم يذق خلالها طعم الانتصار، حيث خسر في ثلاث أبرزها وتعادل في اثنتين، وتحديدا منذ فوزه على بارما 2 1 في المرحلة الرابعة والعشرين.

ورفع كالياري رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر وابتعد بفارق 6 نقاط عن إمبولي الثامن عشر والذي كان تعادل مع كومو 1 1 السبت.

في المقابل، مُني مونتسا الذي عاد لتدريبه مجددا المدافع الدولي السابق أليساندرو نيستا ولم يحصد النقاط الثلاث للمباراة العاشرة تواليا (تعادلان مقابل 8 هزائم)، بخسارته الـ 24 هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز العشرين الاخير.

ويعود الفوز الأخير لمونتسا إلى المرحلة 20 أمام فيورنتينا 2 1.