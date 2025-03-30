شكرا لقرائتكم خبر عن صراع صاحب "أسرع هدف" لا ينتهى بين نجوم الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

الهدف الأسرع.. صراع دائم ومستمر بين نجوم الدورى المصرى منذ سنوات وحتى الآن، حيث يرى كل لاعب أنه صاحب الهدف الأسرع، رغم وجود فوارق بثوان معدودة، وهناك لاعب سجل بعد مرور 10 ثوان، وآخر يسجل بعد مرور 11 ثانية.

وتشمل قائمة صراع الهدف الأسرع كلا من..

ياو أنور

الغاني دخل ياو أنور لاعب البنك الأهلي هو صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري بعدما سجل الهدف الأول لفريقه فى شباك المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما يوم 28 يونيو عام 2024 باستاد عثمان أحمد عثمان بعد مرور 10 ثوانٍ من عمر المباراة.

أيمن يونس

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، فى أكثر من مناسبة، أنه سجل أسرع هدف فى الدورى الممتاز بتسجيله هدف فى الثانية 11 بمرمى السويس عام 1991، مشدداً أنه لا يوجد لاعب حتى الآن كسر رقمه.

حسام باولو

سجل حسام باولو هدفا، وقت كان لاعبا بفريق سموحة، فى مرمى المصرى البورسعيدي، فى موسم 2015/2016، بعد مرور 11 ثانية.

أحمد على

سجل أحمد علي، وقت كان لاعبا فى صفوف المقاولون العرب، هدفا فى مرمى الداخلية بعد 11 ثانية.

عبد الحميد حسن

"أنا صاحب أسرع هدف فى الدورى وليس باولو".. هكذا قال عبد الحميد حسن ميدو لاعب الأهلى وإنبى السابق، والذى أكد أنه أحرز هدف فى مباراة إنبى والمحلة موسم 2005/2006 فى الثانية 11 قائلا: "أنا الأسرع فى أهداف الدورى".

سامح العيدروس

وبالانتقال إلى سامح العيدروس لاعب الإنتاج الحربى، المقاصة والجيش السابق ، فكشف أنه صاحب أسرع هدف ، حيث سجل فى مرمى أسمنت السويس بعد مرور 10 ثوان فقط موسم 2004 وقت كان لاعبا فى المنصورة.

