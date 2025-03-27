شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يشارك فى جلسة لقراءة القرآن مع أصدقائه.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

حرص إمام عاشور لاعب فريق النادى الأهلى على مشاركة أصدقائه خلال مجلس لقراءة القرآن، خلال الساعات الماضية.

ونشر لاعب الأهلى صورة تجمعه مع أصدقائه خلال الجلسة، عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور إنستجرام، ويظهر إمام عاشور ممسكا بالمصحف خلال القراءة، ويحيط به أصدقاؤه فى الجلسة ويقرأون القرآن أيضا.



امام عاشور

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن استبعاد إمام عاشور من صفوف المنتخب جاء لأسباب انضباطية، مشددًا على أن عودته مشروطة بتقديم اعتذار رسمى للشعب المصرى.

إمام عاشور أخطأ مرتين، وأخطاؤه لا تُغتفر، فى مرة كان غاضبًا وشاط الكرة خارج الملعب، ومرة أخرى ادّعى الإصابة قبل مواجهة غينيا، لكنه بعدها بيومين لعب مع الأهلى".

وأضاف حسن: "المنتخب مثل الجيش، لا يمكن التهاون مع أى لاعب يتمارض. كما أننى لن أدافع عن لاعب غير ملتزم، خاصة بعدما خرج وقال (أنا نيجيرى مش مصرى)".