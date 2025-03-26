شكرا لقرائتكم خبر زيادة شعبية كرة القدم في السعودية ونادي الهلال ومزايا تذكير الصلاة في المقدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد المملكة العربية السعودية زيادة في شعبية كرة القدم، حيث سجلت أمازون أكثر من 5 ملايين استفسار عن كرة القدم عبر أليكسا من مشجعين في المملكة والإمارات العربية المتحدة. يعد نادي الهلال السعودي الأكثر شعبية بين الأندية المحلية، حيث يتفاعل مشجعوه مع أليكسا بمعدل أربع مرات أكثر من مشجعي النصر.

كما يظهر المشجعون في المنطقة اهتمامًا كبيرًا بالأندية الدولية، حيث يأتي برشلونة في الصدارة كأكثر الأندية التي يتم الاستفسار عنها عبر أليكسا في السعودية والإمارات، يليه ريال مدريد ومانشستر سيتي. ولا تزال هذه الأندية تحظى بمتابعة واسعة مع تزايد الاستفسارات حول المباريات واللاعبين البارزين.

وحظى المستخدمون في المملكة العربية السعودية بتجربة فريدة مع أليكسا منذ إطلاقها في المنطقة قبل ثلاث سنوات، حيث يوفر المساعد الذكي دعمًا متقدمًا للغة العربية بلهجاتها السعودية والخليجية، مصممًا خصيصًا ليتوافق مع الثقافة المحلية ويستجيب لتفضيلات العملاء في المملكة.

الاستخدام اليومي

ويستخدم العملاء في السعودية والإمارات أليكسا بشكل متكرر لتلبية احتياجاتهم اليومية من العبادة والترفيه، حيث تم تسجيل أكثر من 5.1 مليون طلب تذكير بالصلاة و1.69 مليون طلب للأذكار.

أهمية التجارب المحلية

تعتبر زيادة التفاعلات في المنطقة جزءًا من التزام أمازون بتوفير تجارب مخصصة تتماشى مع ثقافة المنطقة، حيث تدعم أليكسا اللغة العربية واللهجة الخليجية، وتقدم محتوى محليًا متنوعًا يشمل الأخبار، الطقس، الموسيقى، وغيرها من الخدمات.

زيادة في تفاعل أجهزة المنزل الذكي

كما شهدت أجهزة المنزل الذكي المرتبطة بأليكسا في منطقة الشرق الأوسط نموًا بنسبة 35٪ على أساس سنوي، وهو ما ينعكس في زيادة التفاعلات لكل عميل، حيث بلغ متوسط التفاعلات أكثر من 180 تفاعلًا في ديسمبر 2024 في كل من الإمارات والسعودية.

وتعليقًا على ما سبق، أشار الدكتور رافد أمين فطاني، المدير العام الإقليمي لأليكسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن "نمو التفاعل مع أليكسا في السعودية والإمارات يعكس التزامنا بتوفير تجارب مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا. في عام 2024، شهدنا زيادة بنسبة 28% في عدد العملاء النشطين شهريًا في كلا البلدين، مما يبرز أهمية دمج الذكاء الاصطناعي مع الأجهزة والخدمات لتحسين الحياة اليومية."