الامارات | 13 ألف شخص يمارسون «البادل» في الإمارات.. والملاعب زادت بنسبة 100%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت رياضة البادل في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت من الرياضات التي تحظى بشعبية واسعة بين مختلف فئات المجتمع.

ويعود هذا الانتشار إلى الدعم الكبير من الجهات الرسمية والهيئات الرياضية، إضافة إلى الاستثمارات المتزايدة في إنشاء المرافق والبنية التحتية المخصصة لهذه الرياضة.

ووفقاً لإحصاءات زودها اتحاد البادل، لـ«الإمارات اليوم»، فإن عدد الملاعب الموجودة في الإمارات تضاعف بنسبة 100% خلال آخر ثلاث سنوات، إذ يبلغ حالياً 600 ملعب، قياساً بـ300 ملعب في عام 2022.

وغطت تلك الملاعب الإقبال المتزايد من الشباب والعائلات سواء من المقيمين أو الوافدين في الإمارات، على تلك الرياضة نظراً لسهولة ممارستها ومساهمتها في تعزيز الروابط الاجتماعية.

وقد شجع هذا التنامي الكبير العديد من المستثمرين على إنشاء ملاعب وأندية جديدة، خصوصاً مع الطلب المتزايد عليها.

وتُقام على هذه الملاعب 300 بطولة محلية يُشرف عليها اتحاد اللعبة، بخلاف 20 بطولة دولية تقام على مدار العام.

ويستفيد من تلك الملاعب قرابة 200 نادٍ من بينها 150 نادياً مُسجلة بشكل رسمي في سجلات الاتحاد.

وذكر اتحاد البادل أن عدد اللاعبين الذين يسجلون نشاطاً سنوياً على مستوى اللعبة قد اقترب من 13 ألف شخص، يشاركون في أنشطة ترفيهية وفي بطولات ينظمها اتحاد اللعبة، في وقت بلغ فيه عدد اللاعبين المُسجلين في كشوفات الاتحاد 4000 لاعب ولاعبة.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل، سعيد المري، أن لعبة البادل بدأت في الانتشار والتوسع سواء في الإمارات أو في المنطقة بشكل عام من خلال دورة ند الشبا، والتي بدأت منافساتها من خلال فئتين أو ثلاث على أقصى تقدير، واليوم مع بلوغ دورة ند الشبا نسختها الـ12 وصلت المنافسات إلى سبع فئات مختلفة تشهد مشاركة الرياضيين من كل الفئات العمرية في الإمارات والخليج، بجانب وجود المحترفين والأبطال الدوليين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بطولة ند الشبا ساعدت الاتحاد في البداية على اكتشاف العديد من المواهب التي برزت بعد ذلك، ومع توسع عدد البطولات في الدولة تزايد عدد المهتمين والمحبين للعبة البادل وهذا الأمر كنا نطمح إليه، ولولا دعم القيادة الرشيدة لتلك الرياضة ما تحقق لها هذا الانتشار والنجاح السريعان، خصوصاً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يُعد الداعم الأقوى لتلك اللعبة منذ انطلاقتها وحتى اليوم».

وأضاف: «البادل من الألعاب الرياضية التي يسهل على أي شخص من أفراد الأسرة ممارستها، ومع اتجاه مدينة دبي إلى الرياضة، وتعزيز مفهوم الرياضة أسلوب حياة لكل المقيمين فيها، فقد جذبت البادل الأغلبية إليها لأن لديها سمات مختلفة، فهي تصلح أن تكون رياضة مجتمعية، وأيضاً رياضة تنافسية تحمي الأفراد من السمنة».

وكشف الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل عن فتح قنوات اتصالات دائمة مع الاتحاد الدولي للعبة، سعياً إلى تحقيق المزيد من الانتشار والتطوّر على مستوى تلك الرياضة.

وقال: «نعمل مع الاتحاد الدولي بشكل مكثف على انتشار لعبة البادل بشكل أكبر ووفق مستوى متطوّر سواء في الإمارات أو في المنطقة بشكل عام، ووفقاً للأرقام والإحصاءات فإن لعبة البادل تنتشر بشكل سريع».

وأضاف: «سياستنا الأساسية في اتحاد البادل قائمة على استقطاب البطولات العالمية، وتكوين دوري قوي يكون الأفضل في المنطقة، مع الاهتمام الأكبر باللاعبين الدوليين العالميين واستقطابهم إلى مدينة دبي، للانخراط في معسكرات مفتوحة وإقامة منافسات بينهم هنا مع توافر الملاعب والبنية التحتية المميزة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى لاعبينا جراء الاحتكاك بهم».

وحول خطط اتحاد البادل للحفاظ على إنجازات اللعبة على الصعيد الدولي، أوضح المري: «هدف الاتحاد الأكبر هو الحفاظ على فريق (الصفوة)، بالتعاون مع أكاديمية ند الشبا، فلدينا أكاديمية للصفوة فيها ما يقرب من 40 لاعباً لتدعيم المنتخب الأول في السنوات المقبلة، ليتسمر منتخبنا في المنافسة العالمية».

وتابع: «اليوم الإمارات الخامسة عالمياً في البادل، وإذا لم تكن لدينا استدامة ورؤية واستراتيجية يتم إعدادها للاعبين الشبان وفق أحدث الأساليب سيضيع علينا هذا الإنجاز، وهذا بشكل عام ما نركز عليه بالنسبة للفريق الوطني، إضافة إلى الاهتمام بالأمور الأخرى التي تحدثت عنها، ومنها المنافسات المجتمعية والبطولات الدولية والمحلية».

. 600 ملعب لرياضة البادل منتشرة في الإمارات.

. 300 بطولة محلية و20 دولية تُقام في الإمارات خلال العام.