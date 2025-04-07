شكرا لقرائتكم خبر عن نادى جامعة حلوان يطلق دورة "مدير الفعاليات الرياضية" لتأهيل الكوادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي جامعة حلوان عن تنظيم دورة تدريبية متميزة بعنوان "مدير الفعاليات الرياضية"، والتي تُعقد في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، داخل أكاديمية النادي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، وتهدف إلى تأهيل المشاركين على إدارة الفعاليات الرياضية باحترافية، وفق أحدث المعايير العالمية وأفضل الممارسات المهنية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، أن النادي يسير بخطى ثابتة نحو تقديم برامج تدريبية نوعية تعزز من كفاءة الكوادر الشبابية وتمكنهم من أداء أدوار ريادية في مختلف مجالات الإدارة الرياضية. وأضاف أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم النشاط الرياضي، وبناء منظومة احترافية تواكب التطورات الحديثة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في العنصر البشري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن الدورة تستهدف تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات العملية لإدارة الفعاليات باحترافية، بدءًا من التخطيط والتجهيز مرورًا بالتنفيذ والتقييم والمتابعة.

كما أشار إلى أن محاور الدورة تتناول بشكل تفصيلي إعداد الأهداف، وضع الميزانيات، إدارة الفرق والمتطوعين، إلى جانب الجوانب اللوجستية والتسويقية، والتعامل مع الأزمات، وقياس الأداء، واستراتيجيات جذب الرعاة وتحقيق التحسينات المستمرة.

وتُعد الدورة فرصة متميزة للمهتمين بمجال تنظيم الفعاليات الرياضية من طلاب وخريجين وممارسين، حيث يحصل المتدربون على محتوى تدريبي معتمد، بإجمالي رسوم اشتراك تبلغ 1000 جنيه مصري، ويُشرف على التدريب نخبة من المتخصصين المعتمدين في هذا المجال.