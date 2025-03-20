الامارات | العين يواجه أستون فيلا ودياً اليوم وسط تعتيم إعلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن المواجهة الودية، المقرر أن يخوضها فريق العين، مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، أمام فريق أستون فيلا الإنجليزي، لن تكون منقولة تلفزيونياً، وذلك بناء على طلب من النادي الإنجليزي، كما أنه لن يسمح لوسائل الإعلام بحضورها أو إجراء أي مقابلات صحافية، إلا أنها ستكون مفتوحة أمام الجماهير الراغبة في حضور اللقاء ومتابعة «الزعيم» أمام أحد أندية «البريميرليغ».

وتأتي رغبة النادي الإنجليزي، صاحب المركز التاسع في الدوري الإنجليزي، في فرض هذا التعتيم الإعلامي بغرض الحصول على أكبر قدر ممكن من التركيز لإنجاح معسكره التدريبي الذي يقيمه في دبي، منذ الإثنين الماضي، مستفيداً من فترة التوقف الدولي الحالية.

وتأتي المباراة ضمن خطة المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، لإعادة ترتيب أوراق فريق العين خلال فترة التوقف الحالية، حيث طلب من إدارة النادي تحضير عدد من المباريات الودية، لخوضها قبل استئناف دوري أدنوك للمحترفين في 29 مارس الجاري. ويسعى الجهاز الفني - من خلال هذه المواجهة - إلى منح اللاعبين فرصة استعادة حساسية المباريات، خصوصاً أولئك الذين لم يحصلوا على دقائق لعب كافية.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليومية على استاد خليفة بن زايد تحت قيادة المدرب الصربي.

وستشكل مواجهة أستون فيلا اختباراً حقيقياً لـ«الزعيم» أمام فريق يمتلك خبرات كبيرة ومستوى فنياً مميزاً، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.