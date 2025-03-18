شكرا لقرائتكم خبر عن حماده الشربيني رئيسا لبعثة منتخب مصر في رحلته للمغرب لمواجهة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة ، حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم في رحلته الي المغرب لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتتوجه بعثة منتخب مصر في الثامنة مساء اليوم الي المغرب لمواجهة إثيوبيا.

وخاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مرانه عصر اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة قبل سفر البعثة إلى المغرب عقب تناول الإفطار لمواجهة أثيوبيا يوم الجمعة المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

انضم اليوم الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي لـ معسكر منتخب مصر قبل رحلة المغرب.