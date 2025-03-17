شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لـ عبد الله السعيد خوفًا من تفاقم إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الطبي لفريق الزمالك ، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجاً تأهيلياً لـ عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها بكدمة فى الركبة خلال لقاء سموحة بكأس مصر، وأدى لعدم استكماله المباراة.

وأكد طبيب الزمالك أن إصابة عبد الله السعيد ليست قوية ولا تحتاج لإجراء أشعة أو فحوصات طبية، كونها كدمة فى الركبة، إلا أن الجهاز الطبي حريص على تلقى اللاعب العلاج والتأهيل بشكل دقيق حتى لا تتفاقم الإصابة.

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا.