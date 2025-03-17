شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات فى ختام الجولة الـ25 من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ25 من دورى المحترفين، حيث يستضيف الترسانة المتعثر نظيره وادى دجلة متصدر المسابقة، ويأمل مسئولو الشواكيش في تجاوز المحنة والعودة لطريق الانتصارات رغم قوة المنافس.

يدخل الترسانة المباراة في المركز التاسع برصيد 35 نقطة بعد ابتعاده كثيرا عن منطقة المنافسة على الصعود، بينما يخوض أبناء دجلة اللقاء، وهم في الصدارة برصيد 48 نقطة، ويسعى محمد الشيخ لتحقيق الثلاث نقاط من أجل الابتعاد عن أقرب منافسيه.

كما يلتقى بلدية المحلة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة مع المقاولون العرب صاحب الوصافة برصيد 46 نقطة في مواجهة صعبة لأصحاب الساعين نحو تحقيق انتصار يؤمن موقفهم في جدول الترتيب، بينما يحاول محمد مكى المدير الفني للمقاولون العرب للعودة للقاهرة بالثلاث نقاط من أجل استكمال موسمه الناجح مع الفريق بالعودة للدورى من جديد.

وفى إطار مباريات نفس الجولة يلتقى وى مع ديروط فى لقاء بين أهل الصدارة وأهل القاع، حيث يحتل أصحاب الأرض المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بينما يحتل ديروط المركز الأخير برصيد 17 نقطة، وأسوان وسبورتنج، وأبو قير للأسمدة مع بروكسى.