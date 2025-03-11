شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. أيمن شوقى يقود الأحمر للتتويج بالدوري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي، فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

وخلال أيام شهر رمضان الكريم يحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الاهلى للحديث عن بطولة تلو الأخري.

ففى 22 أبريل عام "1987" أقيمت القمة رقم "60" بين الأهلى والزمالك فى ختام دورى موسم "1986 / 1987"، وكان يكفى الزمالك التعادل فقط للتتويج، بينما لا بديل أمام الأهلى سوى الفوز فقط للاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالى.

نجح الأهلى بالتقدم فى الدقيقة "24" عن طريق أيمن شوقى، لكن جمال عبد الحميد كان له رأى آخر، حيث سجل هدف التعادل بعدها بثلاث دقائق فقط، وفى الشوط الثانى عاد أيمن شوقى وسجل هدف الفوز بالمباراة والدورى، ليحصد أبناء القلعة الحمراء الدورى للمرة الثالثة على التوالى، والأولى تحت قيادة الشيخ طه إسماعيل، ويصل بألقابه فى البطولة إلى رقم "20".

مثل الأهلى: أحمد شوبير، علاء عبدالصادق، محمود صالح، محمد حشيش، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبدالغنى، بدر رجب، مصطفى عبده، أيمن شوقى، طارق خليل "ضياء السيد" ، بينما مثل الزمالك: طارق عبدالعليم، خالد جلال، إسماعيل يوسف "أحمد سالم"، هشام يكن، أحمد رمزى، إبراهيم يوسف، محمد حلمى، حمادة عبداللطيف، نصر إبراهيم "خالد يوسف" ، جمال عبدالحميد، مجدى طلبة.

أدار المباراة الحكم الألمانى بيرى باول الذى قام بطرد مصطفى عبده لاعب الأهلي.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.