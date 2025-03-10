الامارات | سلطان المنذري: توقف الدوري جعلني أعيش أجواء روحانية وإيمانية في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس مرمى المنتخب الوطني السابق وفريق كلباء الحالي، سلطان المنذري، أنه يعشق شرب القهوة وتناول التمر، خصوصاً الصقعي، خلال أيام شهر رمضان المبارك، مبيناً أنه يتناولهما بين وجبتَي الإفطار والسحور من خمس إلى ست مرات، مشيراً إلى أنه يجيد إعداد القهوة، لذلك يحرص زملاؤه في النادي على القدوم إليه لتذوق القهوة والتمر في أيام الشهر الفضيل.

وقال المنذري لـ«الإمارات اليوم»: «شهر رمضان الحالي يعد الأكثر سعادة بالنسبة لي، وذلك لتزامنه مع فترة توقف مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وللمرة الأولى أحصل على فترة راحة لمدة أسبوع تقريباً، عشت خلالها أجواء روحانية وإيمانية».

وبيّن أنه قضى تلك الفترة كاملة في بيته الصغير، الذي يضم زوجته (أم يوسف) وولده (يوسف)، إضافة إلى قضاء وقت جيد بالقرب من والدته وإخوانه الذين يحرص على زيارتهم بشكل منتظم، خصوصاً أنه الأخ الأصغر لهم.

وتابع: «لا أبتعد عن بيتي وبيت العائلة في شهر رمضان، لكي أعوضهم غيابي الطويل والمتكرر على مدار العام، بسبب التزامي الرياضي، كما أحرص على ممارسة الرياضة في شهر رمضان، حتى في أيام الاستراحة، للحفاظ على المرونة، كما أحرص على التسوق يومياً لبقاء المأكولات طازجة دائماً».

وكشف المنذري أنه يحب فطائر خلية النحل، وهي عبارة عن عجينة محشوة بالجبن ومحلاة بالعسل، إضافة إلى الكنافة والبسبوسة، مشيراً إلى أنه يفتقد وجبات الطعام التي تعدها والدته وزوجته، إضافة إلى وجبات أخته الكبيرة (أم صقر)، عندما يكون منشغلاً بالمباريات والمعسكرات.

وختم: «في أيام المباريات والتدريبات المركزة التي تقام في شهر رمضان، يقتصر فطوري على اللبن والتمر وشيء بسيط جداً من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات».

سلطان المنذري:

. في أيام المباريات التي تقام في شهر رمضان، يقتصر فطوري على اللبن والتمر، وشيء بسيط من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.