الامارات | «سيتي» أعلى أندية العالم من حيث القيمة السوقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على صدارته كأعلى الأندية، من حيث القيمة السوقية في العالم، وذلك بحسب آخر إحصاءات موقع ترانسفير ماركت.

وإلى جانب «سيتي» توجد خمسة أندية إنجليزية من بين أعلى 10 أندية على مستوى العالم، هي أرسنال، وليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام، ومانشستر يونايتد، إضافة إلى ناديين من إسبانيا هما ريال مدريد، وبرشلونة، وواحد من فرنسا هو باريس سان جيرمان، وآخر من ألمانيا هو بايرن ميونيخ.

وتفصيلاً، يأتي «سيتي» في الصدارة بـ1.30 مليار يورو، يليه ريال مدريد الإسباني بـ1.23 مليار يورو، ثم أرسنال الإنجليزي بـ1.15 مليار يورو، ورابعاً برشلونة الإسباني بـ1.01 مليار يورو، ثم ليفربول الإنجليزي خامساً بـ967.50 مليون يورو.

وسادساً تشيلسي الإنجليزي بـ928.50 مليون يورو، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة تبلغ 870.50 مليون يورو، ويليه بايرن ميونيخ الألماني بـ856.0 مليون يورو، وتوتنهام الإنجليزي بـ846.10 مليون يورو، وعاشراً يأتي مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ724.05 مليون يورو.