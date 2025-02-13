الامارات | العين وكلباء في اختبار صعب.. وخورفكان والعروبة في «قمة القاع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، عصر اليوم، بمواجهتين حاسمتين وتستكمل، غداً، بثلاثة لقاءات لا تخلو من المنافسة، في حين سيغيب طرفا الصدارة، شباب الأهلي والشارقة، عن الجولة بعد تأجيل مواجهتهما أمام الوحدة والجزيرة على التوالي إلى أواخر أبريل المقبل.

وستكون الأنظار متجهة في الساعة 8:00 مساءً إلى استاد هزاع بن زايد، الذي سيحتضن لقاء العين وضيفه كلباء في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، إذ يسعى «الزعيم» للحفاظ على المركز الثالث، وتقليص الفارق مؤقتاً مع المتصدرين اللذين يغيبان عن الجولة، بينما يطمح «النمور» لمواصلة عروضه القوية بعد الإطاحة بالشارقة.

واستعاد «البنفسجي» توازنه تحت قيادة مدربه الجديد، الصربي فلاديمير ايفيتش، بالانتصار على البطائح 2-1، وصعد على أثر ذلك إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، لكنه لايزال يعاني على صعيد المستوى الدفاعي، رغم قوته الهجومية الضاربة.

وقد سجل العين 38 هدفاً حتى الآن، بالتساوي مع شباب الأهلي متصدر الترتيب، لكن معاناته تكمن في استقبال الأهداف، ما يضع المدرب الصربي فلاديمير أمام ضرورة إيجاد حلول دفاعية قبل فوات الأوان.

وسيكون دفاع العين بالتحديد في لقاء اليوم في اختبار صعب أمام مهاجم كلباء الإيراني مهدي قائدي، الذي يتمتع بقدرات فردية عالية، وقد يشكل خطورة كبيرة على مرمى «الزعيم»، خصوصاً أنه سجل خمسة من آخر تسعة أهداف أحرزها فريقه في البطولة.

وعلى الطرف الآخر، يدخل كلباء اللقاء منتشياً بعد فوزه الثمين على الشارقة 2-1، ما رفع رصيده إلى 21 نقطة، ويقدم مستويات لافتة هذا الموسم، وقد سجل حتى الآن 25 هدفاً واستقبل 20 هدفاً، ما يعكس قوة خطه الهجومي، لكنه يواجه هو الآخر بعض الصعوبات الدفاعية التي قد يستغلها هجوم العين القوي.

وفي لقاء آخر، يستقبل خورفكان نظيره العروبة في الساعة 5:25 عصراً على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مواجهة تحمل أهمية قصوى لكلا الفريقين الساعيين للهروب من المناطق الخطرة.

ويدخل أصحاب الأرض المباراة بعدما تلقوا خسارة ثقيلة أمام الوحدة 1-3 في الجولة الماضية، ما أدى إلى توقف رصيدهم عند 15 نقطة، ويواجه الفريق تحدياً إضافياً اليوم بغياب لاعبه شيكنا دومبيا، الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة في لقاء «العنابي»، وهو ما قد يؤثر في خط الهجوم ويضع المدرب أمام خيارات محدودة لتعويضه.

في المقابل، على الرغم من الأداء الهجومي الرائع للعروبة الذي قدمه أمام الجزيرة، في الجولة الماضية بتسجيله أربعة أهداف، إلا أنه خرج خاسراً في نهاية المطاف بنتيجة 4-5، ما كبّده البقاء عند رصيد ثلاث نقاط في المركز الأخير، مع انتصار وحيد منذ بداية الموسم، وقد أصبح مهدداً أكثر من أي وقت مضى بفقدان فرص البقاء في دوري المحترفين.