بطولة ألمانيا: لايبزيغ يضم سيمونز بشكل نهائي في أكبر صفقاته

الرياص - اسماء السيد - برلين : أتم نادي لايبزيغ صفقة انتقال الدولي الهولندي تشافي سيمونز بشكل دائم حتى عام 2027 الخميس بعدما لعب مع النادي المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم معارا من باريس سان جرمان الفرنسي، محطما الرقم القياسي لأكبر صفقات النادي في تاريخه.

وأعلن النادي المملوك من قبل شركة ريد بول عن الصفقة الخميس والتي أصبحت أكبر تعاقدات النادي منذ تولي يورغن كلوب منصب مدير عمليات كرة القدم في شركة مشروبات الطاقة مطلع كانون الثاني/يناير.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية أنّ لايبزيغ أنفق قرابة الـ 52 مليون دولار أميركي (50 مليون يورو) لاتمام صفقة انتقال ابن الـ 21 عاما بشكل دائم، متجاوزة صفقة انضمام البلجيكي لويس أوبندا من لنس الفرنسي مقابل حوالى 39 مليونا في عام 2023.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أنّ الدولي الهولندي كان على قائمة اهتمام عدد من الاندية الاوروبية البارزة على غرار بايرن ميونيخ الالماني ومانشستر يونايتد الانكليزي.

وقال سيمونز في بيان "أشعر براحة كبيرة في لايبزيغ وأشعر بالتكريم بسبب التقدير الكبير الذي أتلقاه في النادي".

وكان لايبزيغ قد ضم اللاعب الذي بدأ مسيرته كناشئ في صفوف برشلونة على سبيل الإعارة في صيف عام 2023 قبل أن يمدد إعارته لعام واحد الصيف التالي.

وأحرز سيمونز 15 هدفا مع 19 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في مختلف المسابقات للايبزيغ.

وعلى المستوى الدولي، خاض سيمونز 24 مباراة مع المنتخب الهولندي، مسجلا ثلاثة أهداف من بينها هدفه الافتتاحي أمام إنكلترا في الدور نصف النهائي لكأس أوروبا 2024.

وقال مارسيل شايفر الرئيس التنفيذي في لايبزيغ إن النادي "عمل لفترة طويلة" من أجل إتمام الصفقة.

وأضاف "لقد تطور تشافي بشكل جيد للغاية معنا وهذا ما يسلط الضوء على أن لايبزيغ هو النادي المناسب للاعبين الشباب المميزين".

وأقصي لايبزيغ من دور المجموعة لدوري أبطال أوروبا، في حين أنه يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ متصدر الترتيب.