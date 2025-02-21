شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 21-2-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الخميس لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.



واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.51 جنيه للشراء و50.61 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.50 جنيه 50.60 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.