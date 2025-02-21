شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عزام: مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام بوجود تقنية الـ var والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا توجد أى أزمة بخصوص مباراة القمة ووجود تقنية الفار بها.

ويلتقى الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء السبت على استاد القاهرة الدولي في لقاء الجولة 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن اجتماعا سيتم عقده مع الشركة الإسبانية الأم المقدمة لخدمة تقنية الفار في مصر بعد يوم 15 مارس المقبل، وذلك حتى يتم حل كل المشكلات العالقة بين الطرفين.