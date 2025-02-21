شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عزام: مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام بوجود تقنية الـ var والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حاتم رضا - حسن السعدنيالخميس، 20 فبراير 2025 11:26 م
أكد الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا توجد أى أزمة بخصوص مباراة القمة ووجود تقنية الفار بها.
ويلتقى الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء السبت على استاد القاهرة الدولي في لقاء الجولة 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأشار المدير التنفيذي إلى أن اجتماعا سيتم عقده مع الشركة الإسبانية الأم المقدمة لخدمة تقنية الفار في مصر بعد يوم 15 مارس المقبل، وذلك حتى يتم حل كل المشكلات العالقة بين الطرفين.
وكشف مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن استمرار العمل بـ تقنية الفيديو (VAR) في مباريات الدوري المقبلة، وعلى رأسها مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك المقرر لها بعد غد السبت، باستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.
وأضاف المصدر أن الاتحاد قرر بدء مفاوضات الأسبوع المقبل مع الشركة الإسبانية الأم، المالكة للتقنية، من أجل تطوير منظومة الفار في الدوري المصري، بما يضمن تحسين جودة التقنية وتقليل الأخطاء التحكيمية.
ويأتى هذا التحرك في إطار جهود اتحاد الكرة لضمان سير المباريات بعدالة، خاصة في المواجهات الكبرى، مع العمل على تحديث البنية التحتية التحكيمية وفقًا للمعايير الدولية.
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