شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة بعد الولادة.. هتساعدك على التعافى والان مع تفاصيل الخبر

تؤكد رحلة الأمومة بشكل كبير على أهمية التغذية لكل من الأم وطفلها، حيث يجب دعم المتطلبات البدنية والعقلية للرضاعة الطبيعية وتقديم الرعاية من خلال النظام الغذائى والتغذية المناسبين.

ومن الأهمية أن تهتم الأمهات المرضعات باحتياجاتهن الغذائية ليوم نشط وحيوى بدلاً من الاستلقاء فى السرير والشعور بالنعاس طوال اليوم.

ووفقا لموقع hindustantimes فإنه يمكن للأمهات الحفاظ على مستويات طاقتهن، والتعافي بعد الولادة وإنتاج حليب الثدي الغني بالعناصر الغذائية لنمو وتطور أطفالهن من خلال تناول نظام غذائي متوازن مليء بالفيتامينات والمعادن المهمة والبروتينات عالية الجودة ودهون أوميجا 3 والكربوهيدرات المعقدة، كما أنه يساعد الأمهات الجدد على التعامل مع التوتر والتقلبات الهرمونية، وهو أمر مهم للصحة العقلية والرفاهية.

أطعمة يجب على الأمهات المرضعات تناولها 1. الخضراوات الورقية الخضراء

تعتبر الخضراوات الورقية الخضراء الصحية مثل السبانخ وأوراق الحلبة وأوراق النعناع من علامات الشتاء، فتحتوي الخضراوات الورقية الخضراء وفول الصويا وبذور السمسم على عناصر غذائية يمكن أن تساعد في تسريع عملية الشفاء.

وتعد هذه الخضراوات مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك البيتا كاروتين وفيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ج، وهي مفيدة لنمو الطفل، وتحتوي هذه الخضراوات أيضًا على معادن مثل الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والحديد التي تدعم الرضاعة، بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر كمية محترمة من الألياف الغذائية، مما يطيل الشعور بالشبع للأمهات لأول مرة.

2. المكسرات والبذور الزيتية

المكسرات كالكاجو والجوز والفول السوداني واللوز والفستق وبذور اليقطين وبذور الشيا وبذور السمسم غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وغنية بفيتامين هـ والمغنيسيوم والسيلينيوم الذى يعزز جودة حليب الثدى، ولذا على المرضعة تناول حفنة يوميا منها.

3. كمية كافية من السوائل

نظرًا لأن الحليب يتكون من الماء والرطوبة، فيجب على الأمهات الجدد تناول كمية كافية من السوائل لتعويض الماء الذى يفقدنه، سيساعد هذا في تدفق الحليب بسلاسة وتعويض السوائل المفقودة.

بالإضافة إلى ذلك يساعد تناول الماء في التخلص من السموم الموجودة في جسم الأم ويمنع الإمساك، الماء العادي، وحساء العدس، وشاي بذور الشمر، وشاي الزنجبيل، وماء حبة البركة، وماء بذور الكمون، ومرق الدجاج، وماء جوز الهند كلها أمثلة على مصادر الترطيب.