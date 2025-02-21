شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 21-2-2025 بالإمارات.. عيار 21 بـ317.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب فى دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين".

ويعد سعر الذهب اليوم فى الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية:

- سعر الذهب عيار 24 سجل 355.75 درهم

- سعر الذهب عيار 22 سجل 331.00 درهم

- سعر الذهب عيار 21 سجل 317.50 درهم

- سعر الذهب عيار 18 سجل 272.00 درهم

- سعر الذهب عيار 14 سجل 210.25 درهم

- سعر الذهب عيار 12 سجل 180.25 درهم

- سعر الأونصة 11065.00 درهم

- سعر الجنيه الذهب 2540.00 درهم

- سعر الأونصة بالدولار 2941.78 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.