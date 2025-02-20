الامارات | 23.72 مليار درهم صفقات "آيدكس ونافدكس" 2025 خلال 4 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس التوازن- الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، عن إبرام 12 صفقة بقيمة 3.77 مليار درهم إماراتي مع شركات محلية ودولية، خلال اليوم الرابع من معرضي “آيدكس ونافدكس 2025"، ليبلغ بذلك إجمالي الصفقات المُبرمة خلال أربعة أيام من المعرض 40 صفقة، بقيمة إجمالي وصلت إلى 23.72 مليار درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحhفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، في معرضي "آيدكس ونافدكس2025”، اللذين يُقامان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،وبتنظيم من مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.

وكشفت مهرة بلال الظاهري، أن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الرابع من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، بلغ 7 صفقات بقيمة 1.25 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "إنترناشيونال جولدن جروب" لشراء الذخائر بقيمة 488 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "إيه إم للصناعات" لشراء أهداف ميادين الرماية، بقيمة 4.54 مليون درهم. كما تضمنت الصفقات التعاقد مع شركة " بيانات" لتنفيذ وتطوير برنامج (ترجمة) بقيمة 6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "الإمارات للسيارات" لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار للآليات بقيمة 10 مليون درهم.

وتم التعاقد مع شركة "إتقان الخليج للحاسب الآلي" لتقديم خدمات الدعم الفني، بقيمة 22.5مليون درهم، والتعاقد مع "المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة" لشراء الأحذية العسكرية بقيمة 233 مليون درهم، بينما شملت الصفقة الأخيرة، التعاقد مع شركة " ترست" لشراء منظومة ضابط الرصد بقيمة 487.7 مليون درهم.

من جهته، أشار محمد سيف الزعابي، إلى إن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الرابع من معرضي "آيدكس ونافدكس2025"، بلغ 5 صفقات بقيمة 2.51 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الإيطالية "ليوناردو"، لشراء مروحيات من نوع AGUSTA (AW-139 helicopter)بقيمة 219.1 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الألمانية "رود آند شفارتس"، لشراء أنظمة استطلاع لاسلكي مع ملحقاتها بقيمة 10.8 مليون درهم.

كما شملت الصفقات التعاقد مع الشركة الفرنسية "نكستر" لتوفير قطع الغيار وإصلاح واسناد فني لدبابة اللوكليرك بقيمة 766مليون درهم، والشركة السويدية "ساب" شركة لتوفير خدمات صيانة طائرات الإنذار المبكر (G6000 SRSS) بقيمة 753مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الأمريكية "لوكهيد مارتن" لتوفير خدمات الدعم الفني وتوفير قطع الغيار لطائرات بلاك هوك بقيمة 764.6مليون درهم.

وأكد ماجد أحمد الجابري على دور مجلس التوازن في ضمان الجودة في قطاع الصناعات الدفاعية، وتحديد الأولويات من خلال تطبيق استراتيجيات تضمن الوصول لأحدث المنتجات والحلول التقنية، وذلك بتبني أفضل الممارسات العالمية في سياسة الاستحواذ وإدارة المشتريات لتحقيق رؤية دولة الإمارات في قطاع دفاعي موجه نحو المستقبل يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية على المستوى العالمي.

في سياق متصل، كشفت فنتشر ون، المعنية بتحويل الابتكارات البحثية إلى منتجات تجارية متميزة، وشركة كاراكال، الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة والتابعة لمجموعة ايدج، عن سنتوريون، نظام درع الجسم المتطور من الجيل الجديد، الذي تم تصميمه في معهد الابتكار التكنولوجي ليُحدث نقلة نوعية في معايير الحماية والتنقل والراحة لقوات الدفاع، وذلك خلال معرض آيدكس 2025، أكبر معرض دفاعي على مستوى المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كاراكال حمد العامري، : "تأتي شراكتنا مع فنتشر ون ومعهد الابتكار التكنولوجي استجابةً للتحديات التي تواجه فرق المشاة الحديثة في الميادين. فنحن ندرك أن خفة الوزن وسهولة الحركة والحد الأقصى من الحماية هي عوامل حاسمة عند اختيار دروع الجسم. وبفضل هذا الفهم العميق وجهودنا المشتركة في البحث والتطوير، قدمنا سنتوريون، أحدث ابتكاراتنا في مجال الألواح المضادة للرصاص التي تعيد تعريف معايير الحماية المتقدمة."

ومن جانبه، قال رضا نيدهك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لفنتشر ون: "الأمن الوطني وسلامة الأفراد يتطلبان أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً. وأثق بأن سنتوريون سيؤدي دوراً محورياً في تعزيز حماية الجنود في دولة الإمارات وخارجها، ونحن فخورون بجلب هذا الحل المتطور إلى أيديهم. من خلال طرح هذه الابتكارات في الأسواق، نعيد تعريف مفهوم الحماية في ساحات المعارك على مستوى العالم."

الجدير بالذكر أن سنتوريون يوفر حماية متقدمة من البنادق، حيث يتميز بصفائح درعية من فئة III++ القادرة على إيقاف ست طلقات من عيار 7.62x 51ملم نيتو إف إم جي (M80) و7.62x39 ملم MSC Ball و5.56x45 ملم(SS109/M855) مع تقليل أثر الصدمة إلى الحد الأدنى. كما يتجاوز الدرع المعايير الباليستية العالمية، بما في ذلك معايير المعهد الوطني للعدالة.

ولا يقتصر تفوق سنتوريون على الحماية فحسب، بل يتميز أيضاً بخفة الوزن والتكلفة الفعالة والتصميم المريح لتعزيز المرونة الحركية. كما يتكامل مع أنظمة الوعي الميداني، ما يعزز من سرعة استجابة المستخدمين على نحو فوري. وتتيح منظومته المعيارية والقابلة للتخصيص مجموعة متنوعة من الأشكال والطلاءات، لتوفير حماية مصممة خصيصاً للمهام السرية والتكتيكية والبحرية. ومع خاصية الطفو الإيجابي، يُعد هذا الدرع مثالياً للعمليات البحرية والغوص.

في سياق متصل أعلنت شركة كراكال، الرائدة إقليمياً في مجال الأسلحة الخفيفة عالية الأداء والتابعة لمجموعة ايدج، الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن توقيع عقد مع "توازن للجودة والمطابقة" بهدف الارتقاء بسلامة الأسلحة النارية والذخائر عالية الأداء التي تنتجها شركة كراكال.

ويعدّ ذلك العقد آخر تطور ضمن جهود "كراكال" المستمرة لضمان سلامة وأداء أسلحتها وذخائرها، ولتحقيق أداء مثالي في كل المواقف والأحوال الجوية والظروف الميدانية، تصنّع وتختبر "كراكال" أنظمتها المخصصة للمشاة وذخائرها بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية التي يضعها حلف الناتو ومنظمة CIP.