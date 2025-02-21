شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج رامى إمام يستكمل تصوير فيلم البحث عن فضيحة عقب رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل المخرج رامى إمام تصوير فيلم البحث عن فضيحة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد عقب شهر رمضان المقبل، خاصة بعدما صور ما يقرب من 4 أيام من العمل الفترة الماضية، وبسبب انشغال فريق العمل بتصوير أعمال أخرى قرر إمام أن يستكمل تصوير الفيلم عقب رمضان، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من الفنانين في الفترة المقبلة عقب الانتهاء كافة التفاصيل.

ويعرض حاليا لهشام ماجد فيلم يضع ساعات في يوم ما، الفيلم ينتمى لنوعية الأعمال الرومانسية، وهو مأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذى قرر تكرار تجربة "هيبتا – المحاضرة الأخيرة"، حيث كان مؤلف الرواية والفيلم الذى أُخذ عن الرواية، وحقق نجاحًا لافتًا وقت عرضه عام 2016، حيث يقدم صادق "بضع ساعات في يوم ما" بنفس تيمة هيبتا التي تعتمد على قصصة ثنائية رومانسية.

وتدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.