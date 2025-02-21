شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يعد إطلاق iPhone 16e نهاية لمزايا راسخة عن هواتف آبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل عن هاتفها الجديد iPhone 16e المزود بحيل الذكاء الاصطناعي، لكنه يعد بمثابة شهادة وفاة لمزايا من آبل، حيث يبدو أن iPhone 16e مقاس 6.1 بوصة هو بمثابة إعادة صياغة لسلسلة iPhone SE، وهى مجموعة من الهواتف الذكية الرخيصة التي تم إطلاقها في عام 2016.

ويبدأ سعر هذا الطراز الجديد من 599 جنيهًا إسترلينيًا / 599 دولارًا أمريكيًا، لذا فهو أول هاتف iPhone "بميزانية محدودة" يدعم ميزات Apple Intelligence AI الجديدة، حيث تتيح لك حيل الذكاء الاصطناعي إنشاء الرموز التعبيرية الخاصة بك، وتحرير الأشخاص من صور السيلفي، وتلخيص إشعاراتك لتوفير الوقت.



وتكمن الإشكالية أن بصدور هذا الهاتف الذى يعدهذا أرخص بكثير من iPhone 16 وسعره (699 جنيهًا إسترلينيًا / 699 دولارًا أمريكيًا)، وأقل بمئات من iPhone 16 Pro Max المتطور (1199 جنيهًا إسترلينيًا / 1199 دولارًا أمريكيًا)، وهو ما يجعل المستخدم يفضل اقتنائه عن البدائل الأخرى .



كما يعد iPhone 16e أيضًا النموذج الأول في مجموعة iPhone "الأرخص" الذي يتخلص أخيرًا من زر الصفحة الرئيسية، فقد تخلت شركة آبل عن زر الصفحة الرئيسية في مجموعتها الرئيسية من الهواتف الذكية مع هاتف iPhone X الذي صدر عام 2017.

ولقد تم التخلي عنه للسماح لجهاز iPhone بالحصول على تصميم كامل الشاشة، واستبدال مستشعر بصمة الإصبع Touch ID بميزة Face ID لمسح الرأس بدلاً من ذلك، ولكن تم الاحتفاظ بزر الصفحة الرئيسية مع مجموعة iPhone SE الأرخص من Apple، حتى الآن.

ويعني هذا أن iPhone SE 3 لعام 2022 سيكون على الأرجح آخر هاتف iPhone على الإطلاق يحتوي على زر الصفحة الرئيسية، مثل البرق وهذه ليست الميزة الوحيدة التي تختفي من iPhone أيضًا.

ويأتي هاتف iPhone 16e الجديد مزودًا بمنفذ شحن USB-C، تمامًا مثل iPhone 16، فقد

ابتعدت آبل عن كابل Lightning الخاص بها واستخدمت USB-C الأكثر عالمية مع iPhone 15 لعام 2023.

والآن تخلى iPhone 16e عن Lightning لصالح USB-C أيضًا، و هذا يعني أن نفس الكابل سيعمل مع المزيد من أجهزتك – وليس فقط جهاز iPhone الخاص بك، ولكنها أيضًا علامة كبيرة على أن شركة آبل قد تركت Lightning خلفها أخيرًا.

ومن المحتمل الآن أن يكون iPhone 14 من عام 2022 هو آخر هاتف ذكي من Apple مزود بمنفذ Lightning .