الامارات | كيف ودع نيمار زملائه في الهلال السعودية (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا زملائه في نادي الهلال بعد فسخ عقده بالتراضي والذي كان يفترض أن يمتد حتى نهاية صيف 2025.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي في "إكس" فيديو لزيارة نيمار إلى زملائه في الملعب، وشكرهم على الفترة التي قضاها معهم، مشدداً على أنه سيبقى يؤازرهم ويتمنى لهم التوفيق في كل البطولات.

ولعب نيمار (32 سنة) مباراتين فقط هذا الموسم مع الهلال بعد عودته من إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.