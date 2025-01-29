اخبار الرياضه

الامارات | كيف ودع نيمار زملائه في الهلال السعودية (فيديو)

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • الامارات | كيف ودع نيمار زملائه في الهلال السعودية (فيديو) 1/2
  • الامارات | كيف ودع نيمار زملائه في الهلال السعودية (فيديو) 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ودع زملائه في الهلال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا زملائه في نادي الهلال بعد فسخ عقده بالتراضي والذي كان يفترض أن يمتد حتى نهاية صيف 2025.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي في "إكس" فيديو لزيارة نيمار إلى زملائه في الملعب، وشكرهم على الفترة التي قضاها معهم، مشدداً على أنه سيبقى يؤازرهم ويتمنى لهم التوفيق في كل البطولات.

ولعب نيمار (32 سنة) مباراتين فقط هذا الموسم مع الهلال بعد عودته من إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا