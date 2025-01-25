الامارات | «تانيا» يظفر ببطولة الإمارات للقفز بالمظلات في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق «تانيا» سيطرته على ألقاب بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات، بعدما نال لقب مسابقة التشكيل للقفز المظلي لفئة 16 متسابقاً، والتي أسدل الستار على منافستها في أبوظبي.

ويعتبر التتويج الثاني للفريق الروسي بعدما سبق له الفوز بهذه الفئة من المسابقة لفئة ثمانية متسابقين، إذ تصدر الترتيب العام برصيد 141 نقطة متفوقاً بفارق كبير على فريق «نومداس» صاحب المركز الثاني الذي جمع 110 نقطة، فيما حل فريق «هاف فان» ثالثاً برصيد 92 نقطة، وجاء فريق «أيروسيان» رابعاً برصيد 88 نقطة.

وكانت المرحلة الثانية من منافسات بطولة الامارات الدولية للقفز بالمظلات قد انطلقت أمس في دبي، وتستمر منافساتها لمدة يومين.