شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق وسام أبو علي بمباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص لحاق الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الأهلى بمباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز بالدوري المصري بسبب الإصابة.

مباراة الأهلى أمام بيراميدز تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

رفض الجهاز الطبى للأهلى فكرة الاستعانة بالمسكنات لعلاج الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق من أجل اللحاق بمباراة بيراميدز فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد الجهاز الطبى، أن وسام أبو علي لن يكون جاهزا للمباراة وحال المُجازفة به ستتفاقم إصابته بعدما تعرض اللاعب لشد عضلى قبل مواجهة فاركو التى أقيمت أمس الأول، الأربعاء، فى الدورى وحرمه من المشاركة فى اللقاء الذى تعادل فيه الأهلى بهدف لمثله.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.