شكرا لقرائتكم خبر عن بوليفيا.. الفيضانات تودي بحياة 18 شخصًا خلال موسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أمطار مستمرة وفيضانات

الدمام - شريف احمد - لقي 18 شخصًا مصرعهم وتضررت أكثر من 50 ألف أسرة في ثمان من إدارات بوليفيا التسع، خلال موسم الأمطار، الذي بدأ في نوفمبر، وفقًا لما ذكره مسؤول بوليفي أمس.وقال نائب وزير الدفاع المدني خوان كارلوس كالفيمونتيس: "تم إعلان 12 بلدية مناطق كوارث، بينما تواجه 55 بلدية أخرى صعوبات شديدة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية".وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في الأسابيع المقبلة، ما يسبب حدوث المزيد من الفيضانات، مشيرًا إلى أنه يجري تنسيق خطة تدخل عاجلة مع رؤساء البلديات المحليين للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الأحوال الجوية المتطرفة وتقديم المساعدة إلى المجتمعات المحلية الأشد تضررًا.