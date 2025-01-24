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شكرا لقرائتكم خبر عن بوليفيا.. الفيضانات تودي بحياة 18 شخصًا خلال موسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لقي 18 شخصًا مصرعهم وتضررت أكثر من 50 ألف أسرة في ثمان من إدارات بوليفيا التسع، خلال موسم الأمطار، الذي بدأ في نوفمبر، وفقًا لما ذكره مسؤول بوليفي أمس.
وقال نائب وزير الدفاع المدني خوان كارلوس كالفيمونتيس: "تم إعلان 12 بلدية مناطق كوارث، بينما تواجه 55 بلدية أخرى صعوبات شديدة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية".
وقال نائب وزير الدفاع المدني خوان كارلوس كالفيمونتيس: "تم إعلان 12 بلدية مناطق كوارث، بينما تواجه 55 بلدية أخرى صعوبات شديدة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية".