شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

مناطق هبوب الرياح

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.ويكون ذلك على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان والدرب وبيش والحُرّث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وضمد وصبيا وأبو عريش وأحد المسارحة وصامطة والطوال، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. ‏وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً. ‏