شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة "إيوين" تقطع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وأيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

إصدار التنبيهات وأغلاق المدارس

الدمام - شريف احمد - اجتاحت أيرلندا والمملكة المتحدة رياح بقوة إعصار صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والشركات وتعطل المواصلات في شتى أرجاء المنطقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وبلغت سرعة رياح العاصفة 183 كيلومترا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية.وذكرت شركة الكهرباء الحكومية "إي إس بي" إنه اعتبارا من الساعة 0600 صباحًا بالتوقيت المحلي، انقطعت الكهرباء عن 560 ألف منزل ومزرعة وشركة.ولدى اقتراب العاصفة، أصدرت السلطات في أنحاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في انجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن.