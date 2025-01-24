شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة أكثر من 2%.. الذهب يسجل أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

المعادن النفيثة

الدمام - شريف احمد - اقتربت أسعار الذهب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبًا اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.وصعد الذهب بالمعاملات الفورية 0.7% إلى 2773.57 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزاد أكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2781 دولارًا.وفي المعادن النفيثة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 30.78 دولارًا للأوقية، وكسب البلاديوم 0.9% إلى 1000.85 دولار، وارتفع البلاتين واحدًا بالمئة إلى 952.10 دولارًا. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.