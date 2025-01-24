الاقتصاد

بزيادة أكثر من 2%.. الذهب يسجل أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

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  • بزيادة أكثر من 2%.. الذهب يسجل أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر 2/2

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الدمام - شريف احمد - اقتربت أسعار الذهب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبًا اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وصعد الذهب بالمعاملات الفورية 0.7% إلى 2773.57 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزاد أكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2781 دولارًا.

المعادن النفيثة

وفي المعادن النفيثة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 30.78 دولارًا للأوقية، وكسب البلاديوم 0.9% إلى 1000.85 دولار، وارتفع البلاتين واحدًا بالمئة إلى 952.10 دولارًا. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.
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