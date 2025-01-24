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شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة أكثر من 2%.. الذهب يسجل أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اقتربت أسعار الذهب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبًا اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وصعد الذهب بالمعاملات الفورية 0.7% إلى 2773.57 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزاد أكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2781 دولارًا.
وصعد الذهب بالمعاملات الفورية 0.7% إلى 2773.57 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزاد أكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2781 دولارًا.