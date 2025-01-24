شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز السلامة.. تسلا تطرح تحديث لإصلاح 1.2 مليون سيارة في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبرز المشكلات

تحديث الكاميرات المعيبة

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تطرح شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات تحديثًا لأحد برامجها، يشمل نحو 1.2 مليون من سياراتها في الصين -أي نصف الأسطول الذي تم بيعه في البلاد- لإصلاح مشاكل في التوجيه المعزز وكاميرات الرؤية الخلفية التي يمكن أن تشكل مخاطر على السلامة.وأوضحت الإدارة الحكومية لتنظيم السوق اليوم الجمعة، إن مشكلة التوجيه من مشكلات البرمجيات التي يمكن أن تتسبب في تعطل عمل نظام التوجيه المعزز الإلكترني، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.وأضافت أن وجود عيب محتمل في كاميرات الرؤية الخلفية في السيارات قد يعوق مجال الرؤية للسائقين عند الرجوع إلى الخلف، مما يزيد خطر حدوث اصطدام.وسوف تطلق تسلا إصلاح البرنامج عن بعد لـ871087 سيارة "موديل 3" و"موديل واي" المنتجة محليا لمعالجة مشكلة التوجيه المعزز.وسوف تحصل 335716 سيارة -وهي مزيج من سيارات الطاقة "موديل إس" و"موديل أكس" المستوردة وسيارات "موديل 3" و"موديل واي" المنتجة محليا- على تحديث للكاميرات المعيبة.وسوف يتم التواصل مع مالكي السيارات التي لن تستطيع تلقي التحديث عن بعد للحصول على قطع غيار دون مقابل. وحتى نهاية 2024، باعت تسلا نحو 3ر2 مليون سيارة في الصين، بحسب المركز الصيني لتكنولوجيا وأبحاث السيارات.