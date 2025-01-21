أستراليا المفتوحة: زفيريف الى نصف النهائي للمرة الثانية تواليا

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثانية تواليا بعدما تغلب على الأميركي تومي بول الثاني عشر 7 6 (7 1) و7 6 (7 0) و2 6 و6 1 الثلاثاء في ملبورن.

ويلتقي زفيريف الساعي الى أول لقب غراند سلام في مسيرته الاحترافية، في الدور المقبل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع أو الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث.

وعانى زفيريف (27 عاما) لحسم المجموعتين الاولى والثانية حيث احتاج الى شوط فاصل في كليهما في يوم حار وعاصف، ثم انهار في الثالثة وخسرها 2 6 قبل أن يستعيد قوته في الرابعة ويحسمها بسهولة 6 1.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها زفيريف نصف النهائي في ملبورن بعد الاولى في عام 2020 عندما خسر أمام النمسوي دومينيك ثيم، والثانية العام الماضي عندما سقط أمام الروسي دانييل مدفيديف بخمس مجموعات علما أنه كسب المجموعتين الاولين.

كما هي المرة التاسعة التي يبلغ فيها الالماني نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام دون أن ينجح في التتويج بأي لقب حيث خسر نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2020 على يد ثيم ونهائي رولان غاروس العام الماضي على يد الكاراس.

وقال زفيريف الذي يسعى إلى أن يصبح أول ألماني يفوز ببطولة غراند سلام منذ بوريس بيكر في عام 1996: "بصراحة، كان من الممكن أن أتخلف بمجموعتين نظيفتين، لم أكن ألعب بشكل رائع، واعتقد أن الامر كان كذلك. لكنني بطريقة ما فزت بالمجموعة الأولى، وبطريقة ما فزت بالثانية. وكانت المجموعة الرابعة بالتأكيد الأفضل التي لعبتها ومن الواضح أنني سعيد جدا بالعودة إلى نصف النهائي".

وخسر زفيريف المجموعة الأولى في البطولة في الدور الرابع أمام الفرنسي أوغو أومبير، وتذوق الأمر ذاته أمام بول اليوم.

وحصل الأمريكي البالغ من العمر 27 عامًا أيضًا، على أول كسر للإرسال في المباراة في الشوط الخامس، لكن زفيريف أنقذ الموقف محافظا على إرساله وتقدم 3 2.

وواصل بول الضغط بقوة وسدد ضربة قوية منحته ثلاث نقاط لكسر الإرسال في الشوط الحادي عشر عندما كانت النتيجة 5 5. أنقذ زفيريف نقطتين لكن بول نجح في استغلال الثالثة عندما سدد الألماني ضربة خلفية في الشبكة فتقدم 6 5 وحصل على فرصة حسم المجموعة في صالحه والارسال بحوزته في الشوط الثاني عشر.

لكن الالماني رد التحية مباشرة مدركا التعادل 6 6 وبالتالي فرض شوطا فاصلا أنهاه في صالحه بسهولة 7 1 وبالتالي المجموعة في 59 دقيقة.

واستعاد الأمريكي رباطة جأشه في المجموعة الثانية وكسر إرسال زفيريف في الشوط الثاني وتقدم 3 0 ثم 5 2 وحصل على فرصة انهاء المجموعة والارسال بحوزته في الشوط التاسع (5 3) لكنه فشل في ذلك وسمح للالماني بتقليص الفارق الى 4 5 ثم ادراك التعادل 5 5 و6 6 وبالتالي اللجوء الى شوط فاصل حسمه في صالحه نظيفا (7 0) وكسب المجموعة في 65 دقيقة.

وكان بول البادئ بكسر الارسال في المجموعة الثالثة وتحديدا في شوطها الاول ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط السابع في طريقها الى كسبها 6 2 في 36 دقيقة.